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В Чечне запретили «излишества» во время свадеб

Духовное управление мусульман Чечни утвердило порядок свадеб «без излишеств»

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Духовное управление мусульман Чечни по поручению главы республики Рамзана Кадырова утвердило «Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств» в регионе, запретив «излишества, которые не соотносятся с исламом и чеченским адатам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на муфтият республики.

Уточняется, что калым в 50 тыс. руб., а также чай, сахар, баран «в соответствии с чеченскими адатами остаются неизменными».

Теперь платье невесты должно будет «соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов». Размер выкупа за невесту может быть установлен по желанию «в рамках общепринятых чеченских адатов».

Устанавливается запрет на дорогостоящие подарки жениху, свекру, свекрови и другим. При этом количество чемоданов невесты остается неограниченным, «но без излишеств».

В результате бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры будет запрещено дарить во время торжеств.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров призывал мусульманские страны остановить «прислужников сатаны».

Ранее Кадыров раскритиковал нововведения на чеченских свадьбах.

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