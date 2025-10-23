На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Переодетый в женщину омич оборвал чужое алоэ, чтобы вылечить простуду

В Омске мужчина переоделся в женщину и оборвал чужой алоэ
true
true
true

В Омске переодетый в женщину мужчина бродил по подъезду и оборвал алоэ, чтобы вылечить простуду. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночное время в подъезде многоквартирного дома на улице Масленникова. В объектив камер видеонаблюдения попал мужчина, переодетый в женщину, который оборвал чужой цветок алоэ.

Стражи порядка нашли подозрительного гражданина, и тот пояснил, что был пьян и по ошибке зашел в чужой дом, думая, что это его дом. В подъезде его внимание привлекло алоэ, несколько листьев которого он сорвал, чтобы использовать от простуды. Ношение женской одежды он объяснил воздействием алкоголя — по его словам, он уже несколько раз повторял подобные действия, будучи пьяным. С гражданином планируют провести профилактическую работу.

Ранее россиянин переоделся в медицинскую форму и сбежал из больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами