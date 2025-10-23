Переодетый в женщину омич оборвал чужое алоэ, чтобы вылечить простуду

В Омске переодетый в женщину мужчина бродил по подъезду и оборвал алоэ, чтобы вылечить простуду. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночное время в подъезде многоквартирного дома на улице Масленникова. В объектив камер видеонаблюдения попал мужчина, переодетый в женщину, который оборвал чужой цветок алоэ.

Стражи порядка нашли подозрительного гражданина, и тот пояснил, что был пьян и по ошибке зашел в чужой дом, думая, что это его дом. В подъезде его внимание привлекло алоэ, несколько листьев которого он сорвал, чтобы использовать от простуды. Ношение женской одежды он объяснил воздействием алкоголя — по его словам, он уже несколько раз повторял подобные действия, будучи пьяным. С гражданином планируют провести профилактическую работу.

Ранее россиянин переоделся в медицинскую форму и сбежал из больницы.