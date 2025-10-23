На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд взыскал с бывшего мэра Бугульмы имущество на 7,5 млн рублей

Суд взыскал с экс-мэра Бугульмы Закирова имущество на 7,5 млн рублей
Максим Богодвид/РИА Новости

В Татарстане суд принял решение о взыскании в доход государства квартиры и автомобиля на сумму 7,5 миллиона рублей, которые были приобретены на неподтвержденные доходы бывшим мэром Бугульмы Линаром Закировым. Об этом сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.

«Бугульминский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры республики о взыскании в доход государства квартиры в Бугульме и автомобиля марки «Мазда», приобретенных на неподтвержденные доходы бывшим мэром города Бугульмы Линаром Закировым для своей близкой знакомой», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что общая стоимость обращенного в доход государства имущества — 7,5 млн рублей.

При этом ранее по иску прокуратуры суд постановил взыскать с экс-мэра Бугульмы и членов его семьи в доход РФ имущество на общую сумму свыше 116 млн рублей.

До этого стало известно, что бывший глава Плеса Ивановской области, долларовый миллионер Алексей Шевцов (признан в РФ иностранным агентом) оформил на свою семью почти 150 объектов городской недвижимости. Их совокупная площадь сопоставима с размерами Плесского музея-заповедника. Многие объекты сначала формально записывались на его брата, а впоследствии распределялись между другими родственниками, подчеркнула прокуратура. Шевцов назвал речь прокурора хамской и заявил, что ожидал получить почетную грамоту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшего мэра Махачкалы обвинили в получении многомиллионной взятки.

