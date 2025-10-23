На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России включили «Полк Калиновского» в список террористических организаций

Росфинмониторинг включил в перечень террористов «Полк Калиновского»
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженное формирование «Полк имени Кастуся Калиновского», воюющее на стороне ВСУ в зоне СВО, включили в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинфониторинга.

«Военизированная организация Полк имени Кастуся Калиновского с входящими в нее структурными подразделениями», — указано на портале.

25 сентября Верховный суд Белоруссии также признал экстремистское формирование «Полк имени Калиновского» и его структуры террористической организацией. По данным ряда СМИ, ссылавшихся на источники, в 2024 году участники этого формирования планировали захватить часть территории на юге Белоруссии. Действия белорусских радикалов планировались одновременно с нападением украинских войск на Курскую область.

«Полк Калиновского» был образован выходцами из тактической группы «Беларусь», состоявшей из белорусских и литовских националистов. Обе организации участвовали в боях против солдат ДНР, ЛНР и России в Донбассе.

Ранее Лукашенко рассказывал о желании белорусских националистов создать в Литве анклав «Беларусь 2».

