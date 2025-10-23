Матвиенко призвала наказывать работодателей за ряд вопросов женщинам на собеседовании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала наказывать работодателей за вопросы женщинам при устройстве на работу о планах завести детей. Соответствующее заявление она сделала во время заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщает ТАСС.

«Приходит женщина наниматься на работу. Первый вопрос, который ей задают: «А вы в декрет не собираетесь?» Вот вам и вся демография на этом заканчивается», — сказала сенатор.

По ее словам, необходимо отработать и озвучить «какие-то» этические нормы.

«За такие вещи просто надо наказывать, это дискриминация», — подчеркнула политик.

Также она заявила, что нужно создавать условия, чтобы женщины «и работали, и рожали».

В августе опрос показал, что в России треть работодателей считают беременность помехой в карьере. Каждый десятый абсолютно в этом уверен, а 26% — скорее уверены. В то же время 39% работодателей не согласны с тем, что беременность или уход в декрет могут помешать карьерному росту. При этом каждый пятый руководитель (19%) готов платить находящимся в декрете сотрудникам полную заработную плату, а также дополнительные выплаты от компании.

