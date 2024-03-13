НR-эксперт объяснила, почему работодатели предпочитают нанимать женщин

Работодатели часто предпочитают приглашать в свою команду женщин вместо мужчин из-за их личностных качеств. Об этом Pravda.Ru рассказала владелица агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская.

В частности, речь идет о внимательности к деталям, лояльности, трудолюбии, отсутствии излишней амбициозности, способности выполнять монотонную работу и скромности, уточнила эксперт.

«Мужчины же нацелены на карьеру, больший заработок, поэтому легче переходят от одного работодателя к другому. Им это психологически проще дается. Монотонная работа их утомляет, от чего они быстро увядают и смотрят на другого работодателя», — отметила Никольская.

По ее словам, самым хорошим возрастом для сотрудниц с точки зрения работодателей, как правило, является 35-45 лет. Она пояснила, что в этом возрасте они уже добились карьерных результатов, но все еще имеют запал и энергию для работы.

Опрос аналитиков компаний «Работа.ру» и «СберПодбор», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что большинство российских компаний используют различные инструменты для контроля эффективности сотрудников.

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