Сорока атаковала туристку и повредила ей лицо

В Австралии женщина упала с велосипеда и получила тяжелые переломы из-за сороки
true
true
true
close
Marcela Montalva

Туристка получила серьезные травмы при падении с велосипеда из-за нападения сороки в Австралии, сообщает телеканал 7NEWS.

Несчастный случай произошел 15 октября с 30-летней уроженкой Чили. Марсела Монтальва Ириарте приехала в Австралию со своим партнером Кристианом Орденом для продления визы. В день инцидента она взяла велосипед напрокат и ехала на почту, когда заметила в небе «тень птицы». Это была сорока, которая в следующее мгновение набросилась на женщину. В результате Марсела потеряла управление и упала на асфальт, сильно ударившись левой стороной лица.

Проезжавший мимо водитель нашел ее без сознания и вызвал спасателей. Пострадавшую доставили на вертолете в университетскую больницу Таунсвилла в тяжелом состоянии. У нее диагностировали множественные переломы скулы, глазницы и верхней челюсти, а также редкий перелом подъязычной кости шеи.
Теперь женщине требуется срочная операция по реконструкции лица, поскольку она с трудом может есть и говорить.

«Мне сказали, что мне повезло, что я жива. Мне больно. Я уже похудела на 4 кг, потому что могу есть только детское питание. Я не знаю, что будет дальше, не знаю, смогу ли я оплатить операцию», — пожаловалась туристка.

Она заявила, что мечтает вернуться домой в Сантьяго-де-Чили, но перед 16-часовым перелетом ей необходимо восстановиться. Страховая компания пока отклонила иск о возмещении расходов, так как в момент происшествия на Монтальве не было шлема.

Ранее пенсионерка лишилась руки после нападения лошади в Ленобласти.

