В Англии мужчина умер после укуса слепня

Daily Star: британец умер после того, как его укусил слепень
Shutterstock/FOTODOM

В Нортумберленде сельскохозяйственный рабочий Эндрю Кейн умер после укуса слепня, пишет Daily Star.

Мать Эндрю, Рэйчел, рассказала, что сын получил укус слепня в локоть во время работы на ферме. Первоначально врачи прописали ему антибиотики, и казалось, что ситуация под контролем.

Однако примерно через две недели Эндрю потерял сознание во время встречи с друзьями и был срочно доставлен в больницу. Медики диагностировали у него септический шок. Молодой мужчина оставался в коме несколько недель, но врачи так и не смогли его спасти.

«Никто не мог предположить, что укус мухи приведет к такой трагедии», — поделилась Рэйчел.

Эндрю вырос в фермерской семье, путешествовавшей по стране по работе, и продолжил семейное дело, став наемным фермером. Он также обучался на художника и декоратора. Мать добавила, что даже в тяжелом состоянии сын проявлял заботу о медицинском персонале, прося приобрести подарки для медсестер.

Ранее в Исландии впервые обнаружили комаров.

