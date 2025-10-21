На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Исландии впервые обнаружили комаров

RUV: исландские ученые впервые обнаружили на острове комаров
true
true
true
close
IanRedding/Shutterstock/FOTODOM

В Исландии впервые были обнаружены комары. Об этом сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на исследователей местной фауны.

«В сумерках вечером 16 октября я заметил странную муху <...>. У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал», – рассказал энтомолог Бьёрн Хьялтасон.

Профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил обнаружение Бьёрном трех комаров. Он заявил, что насекомые принадлежат к виду Culiseta annulata, который отличается сильной устойчивостью к холоду.

«На севере, как и здесь, комары ищут подвалы, чердаки, хозяйственные постройки и другие места с плюсовой температурой. Там они проводят зиму во взрослой стадии, чтобы продолжить свой жизненный цикл в следующем году», — заявил профессор водной биологии Университета Исландии Гисли Мар Гисласон.

Профессор Гисласон считает, что насекомых на острове, вероятно, может быть гораздо больше, поскольку этот вид способен пережить зиму в подвалах и хозяйственных постройках до появления следующей весны.

Ранее в Бразилии открылась крупнейшая в мире фабрика по разведению комаров.

