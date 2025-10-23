На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве осудили похитителей итальянца Гуидотти

ТАСС: четверо похитителей итальянца Гуидотти в Москве получили сроки от 9 до 11 лет
Суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении четверых фигурантов дела о заказном похищении предпринимателя из Италии Стефано Гуидотти, которое произошло летом прошлого года в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Приезжий из Узбекистана Азиз Курбанов был осужден на 9 лет колонии. Также он должен выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Остальные фигуранты дела — уроженцы Дагестана Залумхан Ибрагимов, Али Зейналов и Надир Абалов — приговорены к 10, 11 и 10 годам колонии соответственно.

Данное дело рассматривал военный суд, потому что Зейналов является военнослужащим в звании младшего сержанта. Кроме того, суд постановил частично удовлетворить иск о компенсации морального вреда и взыскать с осужденных Ибрагимова, Зейналова и Абалова по 1 млн рублей, а с Курбонова — 500 тыс. рублей.

Сами подсудимые заявили о раскаянии во время процесса и отметили, что познакомились друг с другом якобы непосредственно в день похищения итальянца, но вину признали частично. Они отметили, что не согласны с вмененным им разбоем, а также применением насилия и оружия.

Летом 2024 года итальянского бизнесмена Стефано Гуидотти похитили в центре Москвы. Его отвезли в Брянскую область и почти двое суток держали в плену.

Ранее в Петербурге задержали четырех иностранцев по обвинению в похищении бизнесмена.

