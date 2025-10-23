Российский подросток поссорился с отцом и вонзил ему в шею нож, мужчина не выжил

В Северском районе Краснодарского края 15-летний подросток расправился с отцом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.
Инцидент произошел 21 октября в поселке Черноморском. Между отцом и 15-летним сыном случился конфликт на бытовой почве.
«Во время инцидента подросток нанес удар ножом в область шеи отца. Очевидцы произошедшего вызвали на место экстренные службы. Потерпевший был госпитализирован», — рассказали в ведомстве.
Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, но спасти мужчину не смогли.
Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признал вину. Следователи будут ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.
