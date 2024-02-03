Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин расправился с пожилой родственницей и три месяца лгал, что она в санатории

Mash: в Башкирии племянник расправился с тетей и три месяца лгал ее родным

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Туймазинского района три месяца лгал родственникам о местонахождении пожилой тети, за которой вызывался ухаживать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Житель Туймазинского района Башкирии ухаживал за своей престарелой тетей, он жил в доме женщины и помогал ей по хозяйству. В один из дней россиянин в нетрезвом виде пришел навестить пенсионерку, женщина сделала ему замечание, но племянник продолжил распивать спиртное у нее на кухне.

Мужчина набросился на старушку и сдавил ей шею футболкой, после чего спрятал в подвале.

В течение трех месяцев он лгал родственникам, что отправил тетю в санаторий. Возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу.

Ранее свердловчанка расправилась с мужчиной, пустившим ее к себе пожить.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами