Россиянин расправился с пожилой родственницей и три месяца лгал, что она в санатории

Житель Туймазинского района три месяца лгал родственникам о местонахождении пожилой тети, за которой вызывался ухаживать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Житель Туймазинского района Башкирии ухаживал за своей престарелой тетей, он жил в доме женщины и помогал ей по хозяйству. В один из дней россиянин в нетрезвом виде пришел навестить пенсионерку, женщина сделала ему замечание, но племянник продолжил распивать спиртное у нее на кухне.

Мужчина набросился на старушку и сдавил ей шею футболкой, после чего спрятал в подвале.

В течение трех месяцев он лгал родственникам, что отправил тетю в санаторий. Возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу.

Ранее свердловчанка расправилась с мужчиной, пустившим ее к себе пожить.