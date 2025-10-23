На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе проходят пикеты против умерщвления агрессивных собак

В Новосибирске проходят акции против закона об умерщвлении агресивных собак
close
Depositphotos

В Новосибирске проходят пикеты против закона о регулировании численности бездомных животных, который готовится принять региональный парламент. Об этом сообщает Сиб.фм. Документ, в том числе, предусматривает умерщвление агрессивных собак.

«По мне, это просто ужасный акт, убийство животных, которые не имеют права голоса. Мне очень жаль, что наша огромная страна и наш город не нашли более гуманного способа регулировать количество безнадзорных животных», — сказала одна из участниц акции.

По данным издания, несколько дней назад зоозащитники подали в мэрию Новосибирска заявку на проведение соответствующего митинга.

Документ заксобрание Новосибирской области одобрило в первом чтении 14 октября. Он предполагает организацию пунктов временного содержания и устанавливает правила взаимодействия с агрессивными собаками.

Применение крайних мер в их отношении допускается, если конкретное животное совершило нападение на человека, демонстрирует немотивированную агрессию, является переносчиком возбудителя опасного заболевания, а также для прекращения тяжелых физических страданий.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 30 октября.

Ранее в России назвали главную причину нападения собак на людей.

