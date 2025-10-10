На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали главную причину нападения собак на людей

Зоозащитник Дмитриева: на людей нападают не бездомные, а самовыгульные собаки
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России проблему нападения агрессивных собак на людей необходимо решать через разделение животных на безнадзорных и самовыгульных. Чаще всего причиной трагических случаев являются именно вторые, а значит корень проблемы – в безответственном отношении их владельцев, заявила директор благотворительного фонда защиты городских животных, зоозащитник Екатерина Дмитриева в эфире Общественной Службы Новостей.

Сам по себе факт нахождения на самовыгуле нестерилизованных собак – признак отсутствия культуры содержания питомцев и безответственного поведения владельцев. Это также говорит о недостаточном внимании к вопросу со стороны властей, подчеркнула специалист.

«Наличие бездомных животных, которые размножаются, говорит о том, что региональные власти очень плохо организовали процесс по регулированию численности бездомных животных на своей территории. Все это не про животных, все это про людей или про органы власти», — пояснила Дмитриева.

По ее словам, бездомные животные чаще всего людей боятся и избегают контакта с ними. А вот что касается трагических случаев, то их причиной в последние годы становятся собаки на самовыгуле, то есть фактически имеющие хозяев.

Напомним, до этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой создать экстренную службу для борьбы с агрессивными собаками. Также она призывала организовать систему оперативного реагирования россиян на сообщения о нападениях бездомных собак, объясняя это тем, что сегодня у жителей нет возможности сообщить о таких инцидентах и добиться того, чтобы меры принимались незамедлительно.

Ранее в России предложили создать зоополицию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами