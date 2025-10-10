В России назвали главную причину нападения собак на людей

В России проблему нападения агрессивных собак на людей необходимо решать через разделение животных на безнадзорных и самовыгульных. Чаще всего причиной трагических случаев являются именно вторые, а значит корень проблемы – в безответственном отношении их владельцев, заявила директор благотворительного фонда защиты городских животных, зоозащитник Екатерина Дмитриева в эфире Общественной Службы Новостей.

Сам по себе факт нахождения на самовыгуле нестерилизованных собак – признак отсутствия культуры содержания питомцев и безответственного поведения владельцев. Это также говорит о недостаточном внимании к вопросу со стороны властей, подчеркнула специалист.

«Наличие бездомных животных, которые размножаются, говорит о том, что региональные власти очень плохо организовали процесс по регулированию численности бездомных животных на своей территории. Все это не про животных, все это про людей или про органы власти», — пояснила Дмитриева.

По ее словам, бездомные животные чаще всего людей боятся и избегают контакта с ними. А вот что касается трагических случаев, то их причиной в последние годы становятся собаки на самовыгуле, то есть фактически имеющие хозяев.

Напомним, до этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой создать экстренную службу для борьбы с агрессивными собаками. Также она призывала организовать систему оперативного реагирования россиян на сообщения о нападениях бездомных собак, объясняя это тем, что сегодня у жителей нет возможности сообщить о таких инцидентах и добиться того, чтобы меры принимались незамедлительно.

Ранее в России предложили создать зоополицию.