Почти половина россиян оказалась не в курсе, что можно заблокировать спам-звонки

РИА Новости: 44% россиян не знают о возможности запретить спам-звонки
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Более 40% россиян не знают, что с 1 октября у абонентов появилась возможность официально заблокировать рекламные обзвоны через своего оператора связи. Такие данные содержатся в исследовании компании edna, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

Согласно опросу, каждый четвертый респондент уже активировал запрет на спам-звонки. При этом 17% пользователей подтвердили, что после установки ограничения число нежелательных вызовов заметно сократилось. Часть опрошенных (8%) столкнулась с обратной ситуацией: половина из них теперь не может дозвониться по нужным номерам, оставшиеся не заметили изменений.

Еще 10% участников опроса сообщили, что планируют подключить блокировку в ближайшее время, а у 14% фильтр был установлен и ранее. При этом 7% россиян пока не спешат пользоваться новой возможностью, опасаясь пропустить важный звонок.

Из всех респондентов только 12% считают рекламные звонки удобным каналом коммуникации. Почти половина предпочитает самостоятельно обращаться в компании, 16% отдают предпочтение SMS, 11% — мессенджерам, еще 5% выбирают электронную почту.

При этом каждый третий участник опроса полагает, что отключение спам-обзвонов сделает жизнь спокойнее, тогда как 22% уверены, что нововведение не повлияет на их повседневность. Четверть, наоборот, призналась, что им не хватает телефонной рекламы, а 8% даже шутят, что лишились привычного способа «выпустить пар».

В edna отметили, что запрет обзвонов улучшает качество жизни абонентов, но одновременно усложняет компаниям контакт с клиентами. Эксперты предлагают бизнесу чаще использовать альтернативные каналы связи — мессенджеры, соцсети, push- и SMS-уведомления.

Ранее россиян предупредили об изменении тактики мошенников этой осенью.

