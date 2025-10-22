На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вертолет с президентом Индии чуть не утонул в бетоне

Вертолет президента Индии Мурму едва не утонул в бетоне на стадионе в Керале
Times of India

Вертолет, перевозивший президента Индии Драупади Мурму, едва не утонул в бетоне после посадки на стадионе «Прамадам» в штате Керала. Инцидент произошел во время официального визита президента, который должен был посетить храм Сабаримала, сообщает The Times of India.

Сразу после приземления вертолета часть вертолетной площадки провалилась, создав угрозу для воздушного судна. Сотрудники полиции и пожарной службы оперативно отреагировали, вручную оттащив вертолет от опасной зоны.

Четырехдневный визит президента Мурму в Кералу начался 21 октября. Накануне она прибыла в аэропорт Тривандрама, где ее встретили губернатор штата Раджендра Вишванатх Арлекар, главный министер Пинарайи Виджаян и федеральный министр Джордж Курьян.

Это не первый инцидент с вертолетом в Индии. В июне вертолет, выполнявший рейс из Дехрадуна, разбился на территории штата Уттаракханд.

Ранее блогер в прямом эфире разбился на вертолете.

