Нападение неизвестного на дворника в Набережных Челнах попало на видео

В Набережных Челнах незнакомец напал на дворника с оружием
Telegram-канал «ЧЕЛНЫ ОНЛАЙН»

В Набережных Челнах мужчина, работающий дворником, стал жертвой нападения неизвестного мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧЕЛНЫ ОНЛАЙН» со ссылкой на потерпевшего.

Инцидент произошел 18 октября в 33-м комплексе. По словам работника, он подметал двор, когда незнакомец подошел к нему сзади, и сначала толкнул в плечо, а затем стал оскорблять его, используя нецензурную брань. Мужчина рассказал, что достал смартфон, чтобы снять противоправные действия обидчика, но тот достал из кармана предмет, похожий на пистолет.

«Целился в меня, я отошел подальше, после этого он угрожал мне, и также приближался ко мне со своим пистолетом, заряжал со свой пистолет», — поделился потерпевший.

Он отметил, что спасся бегством и укрылся в офисе управляющей компании. Агрессор постоял у двери некоторое время, а затем ушел.

Потерпевший написал заявление в полицию.

Ранее в Москве на видео попало, как пассажир побил контролера в трамвае из-за денег.

