В Башкирии мать двоих детей годами страдает от преследования со стороны бывшего мужа

В Башкирии мужчина преследует бывшую жену с детьми на протяжении трех лет

Жительница Башкортостана, которую несколько лет преследует бывший муж, попросила о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный Репортаж».

Три года назад брак Лилии и Романа распался. Супруги прожили вместе больше 10 лет и родили двух сыновей, однако со временем мужчина начал проявлять агрессию к домашним.

После развода Роман начал преследовать жену и детей. По словам женщины, экс-супруг поднимает на нее руку и портит имущество, например, прокалывая колеса на машине. Он также может ворваться в квартиру, устроить погром и в присутствии сыновей угрожать бывшей жене расправой.

После инцидентов такого рода Лилия всякий раз обращается в полицию, однако дело в отношении Романа пока так и не завели.

Ранее россиянка отнесла в полицию 20 заявлений на агрессивного экс-супруга, но помощи не получила.