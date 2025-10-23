На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исследователи обнаружили на найденных фотографиях египетскую «Зону 51»

Metro: египетскую Зону 51 обнаружили на фотографиях из Гизы
true
true
true
close
YouTube

Исследователи обнаружили на найденных фотографиях египетскую «Зону 51», пишет Metro.

В нескольких километрах от знаменитых пирамид Гизы находится древний объект, который исследователи уже прозвали египетской «Зоной 51». Загадочное сооружение Завьет Эль-Арьян до сих пор остается закрытым для публики, а его истинное назначение вызывает ожесточенные споры.

Некоторые археологи считают, что это недостроенная пирамида, другие – что комплекс имел церемониальное или даже «внеземное» значение. Фотографии исследователя Дерека Олсена, недавно ставшие вирусными в сети, показывают глубокую Т-образную яму, высеченную в твердом известняке. Ее стены выложены гранитными блоками, а глубина достигает почти 30 метров. Впервые объект был описан в начале XX века археологом Алессандро Барсанти, который назвал находку уникальной по масштабам и качеству обработки камня.

Особый интерес вызывает надпись «Себа», найденная внутри камеры. В древнеегипетских текстах это слово обозначает «врата к звездам» — что породило целую волну теорий о возможной связи объекта с древними культами космоса.

В центре комплекса также обнаружен массивный овальный чан с гранитной крышкой, в котором, по словам Барсанти, когда-то содержалось «неизвестное вещество». Олсен предположил, что сооружение могло использоваться для духовных ритуалов или даже символических «путешествий в космос».

Ранее американский конгрессмен рассказал, где на Земле могут быть базы инопланетян.

