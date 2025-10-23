На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодаре за госизмену осудили уроженца Башкирии

В Краснодарском крае виновному в госизмене мужчине дали 13 лет колонии
Руслан Кривобок/РИА Новости

Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Башкирии, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что Эрнест Шарафутдинов не поддерживал политику России в отношении проведения специальной военной операции (СВО) и хотел, чтобы конфликт был завершен в пользу Украины.

В рамках следствия удалось выяснить, что в марте 2024 года мужчина, используя мессенджер, общался с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В апреле того же года он для проведения диверсий получил от своего единомышленника координаты промышленных предприятий.

В данной операции он должен был участвовать лично или найти людей, которые были бы готовы это сделать. Находясь на территории Краснодарского края, Шарафутдинов оказался не смог лично совершить противоправные действия. В таком случае он передал актуальные и достоверные сведения о промышленных объектах представителю ГУР Украины, понимая, что данные будут использованы для нанесения ударов по данным объектам. Позже мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Ранее на Сахалине мужчину приговорили к 14 годам колонии за попытку госизмены.

