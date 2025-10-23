В Краснодаре за госизмену осудили уроженца Башкирии

В Краснодарском крае виновному в госизмене мужчине дали 13 лет колонии

Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Башкирии, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что Эрнест Шарафутдинов не поддерживал политику России в отношении проведения специальной военной операции (СВО) и хотел, чтобы конфликт был завершен в пользу Украины.

В рамках следствия удалось выяснить, что в марте 2024 года мужчина, используя мессенджер, общался с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В апреле того же года он для проведения диверсий получил от своего единомышленника координаты промышленных предприятий.

В данной операции он должен был участвовать лично или найти людей, которые были бы готовы это сделать. Находясь на территории Краснодарского края, Шарафутдинов оказался не смог лично совершить противоправные действия. В таком случае он передал актуальные и достоверные сведения о промышленных объектах представителю ГУР Украины, понимая, что данные будут использованы для нанесения ударов по данным объектам. Позже мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

