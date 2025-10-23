Россиянин избил девятиклассника в присутствии школьного учителя

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане мужчина избил девятиклассника в присутствии учителя
В Дагестане молодой человек избил девятиклассника в присутствии школьного педагога. Об этом сообщает Telegram-канал «Блог Дагестана / новости».

По информации канала, инцидент произошел в Ботлихском районе. Молодой человек, как утверждается в публикации, из Хасавюрта напал на учащегося. На кадрах опубликованного видео юноша повалил несовершеннолетнего оппонента на землю и избивал руками. Очевидцы утверждают, что все это происходило на глазах школьного учителя.

В пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ заявили, что проводят проверку по факту инцидента.

Ранее в Калужской области осудили женщину, избившую знакомого лопатой по голове.

