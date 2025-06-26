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Американский подросток получил пулевые ранения во время перестрелки на водяных пистолетах

В Нью-Йорке подросток получил ранение во время перестрелки на водяных пистолетах
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Carlos Barria/Reuters

В Нью-Йорке мальчик получил пулевое ранение головы во время перестрелки на водяных пистолетах. Об этом пишет NY Post.

Несчастный случай произошел с 17-летним Дарреллом Харрисом во вторник, 24 июня. Весь день в городе было очень жарко, а под вечер температура поднялась до 37℃, и подросток решил пойти в парк Бронкса. Там Даррелл ввязался в драку с другим юношей, который облил его водой из пистолета. Во время потасовки друг стрелка открыл огонь из настоящего пистолета.

Пули попали Харрису в затылок и правую руку. Молодого человека не удалось спасти. Его мать, 48-летняя Келли Льюис, рассказала, что в 2021 году ее старший ребенок, Джамал Хантер, тоже попал в уличную перестрелку и не выжил. Женщина рассказала журналистам, что ее младший сын редко выходил из дома, а в день инцидента отпросился, но пообещал, что будет дома в 9 вечера.

«Он на самом деле почти не бывал на улице. Единственный раз, когда он просит выйти, и это происходит», — отметила мать жертвы.

Ранее охотник выстрелил в человека вместо кабана, но остался на свободе.

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