Врач рассказала, как отличить синдром Кабуки от синдрома Дауна

Врач Морозова: при подозрении на синдром Кабуки важно обратиться к врачу

Синдром Кабуки на ранних этапах может напоминать синдром Дауна или Нуана. Отличить заболевание можно по нюансам внешности и развития ребенка. Об этом в интервью РИАМО рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

К слову, нейропсихолог, детский психолог, коррекционный педагог Мария Тодорова в беседе с газетой «Известия» объяснила, как адаптировать образовательную среду для ребенка с синдромом Туретта — генетически обусловленным расстройством центральной нервной системы.

«При Кабуки отсутствуют типичные для трисомии 21 (синдрома Дауна. — «Газета.Ru») признаки, такие как эпикант (кожное образование полулунной формы, которое меняет разрез глазной щели. — «Газета.Ru») и брахикефалия (относительно короткая и широкая форма головы, приближающаяся к округлой. — «Газета.Ru»), — объяснила Морозова.

Что касается синдрома Нуана, при нем характерны другие внешние черты — опущенные веки, грудная деформация, добавила она.

23 октября во всем мире отмечается День осведомленности о синдроме Кабуки. Это генетическое заболевание считается одним из самых редких. При нем черты лица больного начинают напоминать грим актеров японского театра кабуки — миндалевидные глаза, широкая переносица, приплюснутый нос, высоко поднятые брови, оттопыренные уши. Впервые заболевание описали японские врачи в 1981-м году, а мутацию, вызывающую синдром Кабуки, выявили в одном из генов в 2010-м.

