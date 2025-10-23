На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ввести новую модель ДМС для самозанятых россиян

Депутат Чаплин предложил новую модель ДМС для самозанятых россиян
true
true
true
close
Depositphotos

В России необходимо решить вопрос социальной защищенности самозанятых граждан, в частности – предусмотреть для них новую модель добровольного страхования на случай болезни. Об этом член комитета по бюджету и налогам Госдумы заявил в беседе с RT.

Отметим, что на самозанятых также предлагается распространить действие законопроекта об учете периода ухода за ребенком в пенсионном стаже. Такую идею газете «Известия» озвучил адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин. Он отметил, что число самозанятых граждан постоянно растет, поэтому такие меры необходимо финансировать за счет федерального бюджета.

Что касается модели ДМС, то она, по мнению Чаплина, является сегодня важным шагом в построении гибкой системы социальной поддержки. Он пояснил, что речь идет о страховании, который предоставит россиянам возможность самим выбрать и спланировать финансовую защиту.

В пример парламентарий привел расчеты, которые предполагают, что при ежемесячном взносе в 1344 рубля страховая сумма составит 35 тыс. рублей, а при взносе 1920 рублей — 50 тыс. рублей. Предлагается ввести тариф в размере 3,84%, с системой лояльности, который, по мнению депутата, станет «сбалансированным механизмом защиты». При регулярных взносах и отсутствии обращения за помощью в течение 1,5-2 лет платежи можно будет снизить до 1210 и 1728 рублей, пояснил депутат.

Чаплин отметил, что предлагаемая система должна обсуждаться, так как важно учесть все детали и разработать максимально удобный механизм страхования самозанятых.

Ранее в России самозанятым работникам предсказали уход в «теневой рынок».

