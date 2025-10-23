На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лучшими друзьями россиянок оказались бриллианты размером больше карата

РИА Новости: 93% россиянок предпочли бы украшения с бриллиантом больше 1 карата
Shutterstock

Почти все опрошенные россиянки (93%) предпочли бы украшения с бриллиантами весом более одного карата. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты исследования компании «585 Золотой».

В материалах уточняется, что идеальным размером драгоценного камня более половины опрошенных женщин считают 1–2 карата, при этом около 20% хотели бы получить бриллиант весом 3–5 карат, а 9% — еще более крупный. Еще 13% опрошенных выбрали бы камень от 2 до 3 карат. Таким образом, в сумме 93% женщин назвали подходящим бриллиант крупнее одного карата.

При этом предпочтения мужчин заметно отличаются: 73% выбирают в качестве подарка украшения с небольшими камнями до одного карата.

Исследование также отмечает растущую популярность выращенных бриллиантов. Более трети женщин предпочитают крупный искусственно созданный камень небольшому природному, а 78% были бы рады такому подарку. Эксперты поясняют, что благодаря лабораторным технологиям украшения становятся доступнее, а качество и внешний вид драгоценностей зачастую превосходят природные аналоги.

По данным опроса, для 65% россиянок крупный бриллиант остается символом высокого статуса, почти половина воспринимает такие украшения как способ самовыражения, а 45% связывают их с проявлением сильных чувств. При этом каждая четвертая женщина призналась, что могла бы отказаться от предложения руки и сердца, если размер камня в помолвочном кольце покажется ей слишком скромным.

Ранее владельцу ювелирного магазина вживили бриллиант в глазной протез.

