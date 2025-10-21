Россиянам назвали условие для ежегодной индексации зарплат

Ежегодная индексация зарплат россиян возможна только при системном повышении производительности труда. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Так он прокомментировал соответствующее предложение депутата Ярослава Нилова.

По его словам, инициатива о ежегодной индексации зарплат своевременна и отвечает запросу общества на рост доходов, но требует взвешенного подхода со стороны государства, учитывая реалии ведения бизнеса в стране, состояние производственных предприятий.

«Повышение зарплат – это не просто социальная мера. Можно сказать, что это финансовый показатель, отражающий возможность компаний нести затраты на труд. Высокая производительность и высокая эффективность дают основу для повышения зарплат, и наоборот, при низкой эффективности зарплаты остаются низкими. Бизнесу придется решать задачу организационной эффективности, мотивации, планирования, модернизации и других факторов. В условиях почти полного задействования трудовых ресурсов это критически важно: компаниям важно увеличивать выработку и валовую прибыль на каждого сотрудника», — отметил Пищальников.

По его словам, чем выше уровень производственной культуры, качество продукции и конкурентоспособности, чем выше уровень доходов сотрудников, тем выше их удовлетворенность и ниже текучка кадров.

Эксперт подчеркнул, что сама идея индексации зарплат понятна и в значительной степени оправданна, но при непоследовательной реализации рискует стать избыточной для коммерческого сектора. Пищальников пояснил, что ситуация на рынке труда удерживает тренд «растущих зарплат», рынок сам толкает бизнес к пересмотру зарплат, поэтому повышения в частном секторе — естественный процесс, не административная мера.

По мнению Пищальникова, при этом важно понимать, что ежегодная индексация не решает вопрос роста эффективности труда.

«Без роста производительности труда повышение зарплат превращается в нагрузку для бизнеса. Экономика не выдержит, если просто «прибавить» всем, не изменив ничего внутри предприятий. Но высокий уровень производительности позволяет повысить зарплаты в два и более раза при одновременном снижении доли оплаты труда в себестоимости продукции», — подчеркнул Пищальников.

По его мнению, бизнесу необходимо осознанно готовиться к возможному законодательному закреплению ежегодной индексации. Эксперт пояснил, что малому и среднему бизнесу придется адаптироваться, пересматривать структуру затрат, внедрять стандартизацию процессов, оптимизировать использование ресурсов, автоматизировать рутинные операции, увеличивать прозрачность управления.

Пищальников добавил, что сегодня критически мало предприятий в России системно работают над повышением производительности труда. По словам эксперта, если называть конкретную цифру, то это около 1% предприятий, что очень мало. Россия отстает от стран-лидеров в два-три раза по уровню производительности труда, уточнил эксперт.

7 октября 2025 года глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил закрепить в Трудовом кодексе норму о обязательной ежегодной индексации зарплат для всех работников, вне зависимости от отрасли. По его замыслу, повышать оклады следует не реже раза в год и как минимум на фактическую инфляцию. Оптимальным временем Нилов назвал февраль, когда уже известен итоговый индекс цен за прошедший год. Сейчас статья 134 ТК РФ лишь обязывает проводить индексацию, не устанавливая ни сроков, ни величины. На практике обязательность в основном распространяется на бюджетный сектор, тогда как в коммерческих компаниях вопрос индексации решается работодателем.

