В России одобрили введение ежегодной индексации зарплат всем работникам

В России обсуждается введение ежегодной индексации всем работникам вне зависимости от сферы деятельности. Такой шаг позволит разрешить массу споров, включая судебные, и значительно упростить всем жизнь. Так инициативу в беседе с 360.ru оценила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Сегодня вопрос индексации зарплат регулируется ТК РФ, причем, хотя коммерческие организации и обязаны регулярно повышать таким образом выплаты сотрудникам, сам по себе порядок процедуры они могут установить по своему усмотрению, отметила юрист.

«Вот это право — устанавливать порядок проведения индексации самостоятельно для компаний — порождает определенное количество споров и массу неопределенностей», — пояснила она.

При этом сама по себе индексация – это даже не повышение зарплаты, а просто сохранение ее покупательской способности. Например, если в этом году работник может позволить себе купить пять коробков спичек на 10 рублей, то в будущем году выплату нужно скорректировать так, чтобы возможность купить такое же количество спичек сохранилась, привела пример специалист.

По ее мнению, предложение об обязательной ежегодной индексации особенно актуально с учетом экономической ситуации в стране. Если соответствующее решение будет принято, то тогда для компаний предусмотрят конкретный порядок начисления индексации, изменить который компания не сможет с помощью внутренних документов. Это значительно упростит всем жизнь, убеждена Яковлева. В частности, работники будут точно знать, как и когда проводится индексация, а суды перестанут заваливать исками по этому вопросу, заключила юрист.

Напомним, с инициативой введения ежегодной индексации зарплат выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что индексация должна проводиться ежегодно не ранее 1 февраля, после подсчета реальной инфляции за предыдущий год, так как это позволит сохранить покупательную способность заработных плат. По словам депутата, сегодня это правило действует в основном для бюджетной сферы, тогда как в коммерческих организациях решение принимается работодателем самостоятельно.

