В Подмосковье сын привез матери на ужин ядовитого ската, и она попала в больницу

В Подмосковье 64-летняя женщина попала в больницу, уколовшись ядовитым скатом-хвостоколом, которого привез сын. Об этом сообщает региональный минздрав.

Все началось, когда женщина занималась разделкой рыбы, которую привез ее сын. Во время обработки ядовитого ската-хвостокола она укололась ядовитым шипом, расположенным на его хвосте. Не осознавая опасности, она еще двое суток пыталась лечиться самостоятельно: обрабатывала палец йодом и принимала жаропонижающие препараты. Однако состояние ухудшалось, появились сильный отек, посинение левой руки, жжение и онемение пальцев.

В приемном отделении Бронницкой больницы пациентке немедленно провели медикаментозную терапию для нейтрализации яда. Врач-терапевт рассказал, что яд хвостокола может вызывать мышечные спазмы, паралич и снижение артериального давления, представляя серьезную угрозу для жизни. После лечения у женщины восстановилась чувствительность пальцев и исчезли болевые ощущения. Ее выписали домой.

