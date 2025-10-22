В Армении задержаны 37 человек за участие в протестах у мэрии Гюмри

СК Армении: 37 лиц задержаны в связи с беспорядками в Гюмри после ареста мэра

Число задержанных в ходе массовых беспорядков на улицах города Гюмри составило 37 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) Армении, передает ТАСС.

Уточняется, что людей задержали в связи с акцией протеста у здания мэрии Гюмри после задержания главы города Вардана Гукасяна по обвинению в коррупции.

«В ходе предварительного расследования уголовного дела были задержаны 37 человек», — сообщили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, в отношении 29 лиц инициировано публичное уголовное преследование.

21 октября адвокат главы второго по величине города Армении Заруи Постанджян сообщила об аресте своего клиента.

Гукасян был избран мэром в апреле 2025 года. Политик публично критиковал власти и высказывал мнение о необходимости вступления Армении в союз с другими государствами для сохранения суверенитета. Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил его под стражу на два месяца.

