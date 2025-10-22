Бежавший из Мексики китайский наркоторговец задержан на Кубе

Власти Кубы задержали гражданина китайского наркоторговца Чжи Дун Чжана, известного под прозвищем «Брат Ван». Об этом сообщило издание SinEmbargo.

Летом этого года Чжан, арестованный ранее в Мексике, смог сбежать, после чего покинул страну.

«Кубинские власти официально уведомили Мексику о его аресте по дипломатическим каналам. Чжан прибыл на остров под чужим именем и был арестован несколько недель назад», — говорится в материале.

В Мексике планировали передать наркоторговца американским властям, ранее выдавшим ордер на его арест. Во время процедуры экстрадиции Чжан был временно помещен под домашний арест по состоянию здоровья, откуда обвиняемый и сбежал.

2 сентября Трамп заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. Республиканец подчеркнул, что Венесуэла не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее в России колумбиец получил 19 лет строгого режима за перевозку кокаина.