На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бежавший из Мексики китайский наркоторговец задержан на Кубе

SinEmbargo: на Кубе задержан китайский наркоторговец «Брат Ван»
true
true
true
close
Eliana Aponte/AP

Власти Кубы задержали гражданина китайского наркоторговца Чжи Дун Чжана, известного под прозвищем «Брат Ван». Об этом сообщило издание SinEmbargo.

Летом этого года Чжан, арестованный ранее в Мексике, смог сбежать, после чего покинул страну.

«Кубинские власти официально уведомили Мексику о его аресте по дипломатическим каналам. Чжан прибыл на остров под чужим именем и был арестован несколько недель назад», — говорится в материале.

В Мексике планировали передать наркоторговца американским властям, ранее выдавшим ордер на его арест. Во время процедуры экстрадиции Чжан был временно помещен под домашний арест по состоянию здоровья, откуда обвиняемый и сбежал.

2 сентября Трамп заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. Республиканец подчеркнул, что Венесуэла не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее в России колумбиец получил 19 лет строгого режима за перевозку кокаина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами