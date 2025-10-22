Тюменка решила заработать на жизнь в Петербурге, став содержанкой, но попалась мошенникам

В Петербурге 21-летняя девушка решила заработать, став содержанкой, но лишь потеряла деньги из-за мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Все началось, когда девушка, переехавшая в город из Тюмени, зарегистрировалась на специальном сайте «для содержанок» ради заработка. После общения с потенциальным «клиентом» она перешла в мессенджер Telegram, где обменялась с ним непристойными фото.

Затем злоумышленник начал активно рекламировать ей обучение криптотрейдингу. Согласившись поучаствовать в этом, девушка по просьбе нового знакомого отправила ему фото документов — паспорта, СНИЛС и ИНН. После этого она отправила на указанные счета 50 тысяч рублей.

Спустя два дня мошенник потребовал еще 30 тысяч, а после отказа начал угрожать распространением ее непристойных снимков и персональных данных. В начале октября пострадавшая перевела дополнительно 70 тысяч рублей. Когда аферист стал просить уже 400 тысяч рублей, девушка прекратила общение и обратилась в полицию. Всего в результате действий преступника россиянка лишилась 219 тысяч рублей.

