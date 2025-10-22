Студент из Твери отдал мошенникам более 4 млн рублей и чуть не лишился машины

В Твери студент отдал мошенникам более 4 млн рублей и чуть не лишился машины

В Твери 22-летний студент поверил аферистам и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все произошло в течение двух дней. Студенту звонили с неизвестных номеров — злоумышленники представились сотрудниками портала Госуслуг, Росфинмониторинга и силовых ведомств. Они сообщили, что деньги на его счетах якобы могут быть переведены на Украину, и ему грозит уголовная ответственность. Аферисты заявили, что избежать неприятностей можно, если «задекларировать» средства.

Следуя инструкциям, юноша сначала снял со счета 900 тысяч рублей и ночью передал водителю такси. Затем он поехал в Москву, где снял в банке 1,8 млн рублей, спрятал их в пакет со сладостями и вновь отдал таксисту. Спустя несколько часов он обналичил еще 1,5 млн рублей, которые сложил в пакет с товарами для животных и также отдал неизвестному водителю.

Молодой человек прекратил выполнять указания мошенников только тогда, когда они предложили ему продать личный автомобиль. Осознав обман, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

