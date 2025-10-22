Мужчина упал в колодец в Крыму и получил травмы

В Крыму мужчина упал в колодец и получил травмы

В Крыму проведут проверку после того, как мужчина упал в колодец. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в районе улицы Артиллерийской в городе Алуште. Согласно предварительной информации, мужчина упал в колодец с подпорной стены, и это закончилось для него телесными повреждениями — подробной информации о его состоянии не поступало. Стражам порядка стало известно о случившемся из социальных сетей.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего содержание имущества. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее сибиряк упал в колодец в центре города и получил перелом со смещением.