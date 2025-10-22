На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сибиряк упал в колодец в центре города и получил перелом со смещением

В Иркутске крышка колодца раздавила мужчине коленную чашечку
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Babr Mash»

Житель Иркутска провалился в открытый колодец и получил оскольчатый перелом коленной чашечки. Об этом супруга пострадавшего рассказала kp.ru.

Инцидент произошёл 15 октября, когда 52-летний водитель Александр возвращался с работы с коллегами и провалился в открытый колодец на улице Свердлова. Он наступил на крышку колодца, которая оказалась не закреплена. Она провернулась, и Александр упал ногой в проем, ударившись коленом о металлические борта. Коллеги быстро помогли ему выбраться и вызвали скорую.

В больнице пациенту провели рентген и наложили гипс, чтобы остановить дальнейшее смещение кости. По прогнозам врачей, после операции Александр пробудет в больнице около двух недель, а на полное восстановление уйдет несколько месяцев. Родные Александра переживают за возможные последствия травмы и его трудоспособность в будущем.

«Как я поняла, врачи будут убирать осколки и восстанавливать коленную чашечку и два месяца он будет ходить с гипсом. Получается, супруг будет нетрудоспособен почти полгода. И, конечно, это очень сильно повлияет на наше финансовое положение. Работать мне придется одной. А у нас ипотека и кредит», — посетовала его жена.

На ситуацию уже обратили внимание власти и правоохранительные органы. В администрации города Иркутска сообщили, что после ЧП на месте установили плиту. СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее женщина упала в колодец со змеями и провела там 54 часа, ожидая помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами