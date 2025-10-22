Сибиряк упал в колодец в центре города и получил перелом со смещением

Житель Иркутска провалился в открытый колодец и получил оскольчатый перелом коленной чашечки. Об этом супруга пострадавшего рассказала kp.ru.

Инцидент произошёл 15 октября, когда 52-летний водитель Александр возвращался с работы с коллегами и провалился в открытый колодец на улице Свердлова. Он наступил на крышку колодца, которая оказалась не закреплена. Она провернулась, и Александр упал ногой в проем, ударившись коленом о металлические борта. Коллеги быстро помогли ему выбраться и вызвали скорую.

В больнице пациенту провели рентген и наложили гипс, чтобы остановить дальнейшее смещение кости. По прогнозам врачей, после операции Александр пробудет в больнице около двух недель, а на полное восстановление уйдет несколько месяцев. Родные Александра переживают за возможные последствия травмы и его трудоспособность в будущем.

«Как я поняла, врачи будут убирать осколки и восстанавливать коленную чашечку и два месяца он будет ходить с гипсом. Получается, супруг будет нетрудоспособен почти полгода. И, конечно, это очень сильно повлияет на наше финансовое положение. Работать мне придется одной. А у нас ипотека и кредит», — посетовала его жена.

На ситуацию уже обратили внимание власти и правоохранительные органы. В администрации города Иркутска сообщили, что после ЧП на месте установили плиту. СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

