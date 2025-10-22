На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербургская школьница, сломавшая позвоночник при падении из окна, обвинила отца в побоях

78.ru: в Петербурге девушка, пытавшаяся сбежать из дома, обвинила отца в побоях
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Петербурге школьница, которая сломала позвоночник при попытке сбежать из дома через окно, обвинила отца в пробоях. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Предварительно, перед тем, как школьница упала с высоты, домой к семье приезжала полиция. Девушка рассказала стражам порядка, что ее избил отец. Также сообщается, что мать несовершеннолетней оскорбляла ее и угрожала не пускать домой, если та уйдет без разрешения. Родители контролировали дочь и запрещали встречаться с возлюбленным под предлогом того, что она могла забеременеть.

По словам избранника пострадавшей, это он вызвал девушке скорую помощь и оставался с ней до госпитализации. Юноша утверждает, что родители постоянно оскорбляли дочь, называли ее проституткой и угрожали избиением. Они забрали у школьницы телефон, а ее саму закрыли в комнате, откуда она позвонила с номера сестры с просьбой о помощи. Сейчас несовершеннолетняя в больнице, у нее перелом позвоночника. Ей провели операцию.

Инцидент произошел 21 октября в доме на проспекте Солидарности. Юноша ждал 17-летнюю возлюбленную под окнами, и она попыталась выбраться из дома через окно, связав несколько простыней. Однако в результате конструкция не выдержала, и она сорвалась с высоты.

Ранее россиянин спускался с четвертого этажа по простыням и сломал ноги.

