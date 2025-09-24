Россиянин спускался с четвертого этажа по простыням и сломал ноги

В Коми мужчина спускался с четвертого этажа по простыням и сломал ноги

В Печоре местный житель пытался покинуть квартиру необычным способом и угодил в больницу. Об этом сообщает информационное агентство «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ».

Как рассказали спасатели, им поступила информация о том, что с четвертого этажа на улице Социалистической упал мужчина. Прибыв на место ЧП, сотрудники отряда выяснили, что пострадавший пытался спуститься из квартиры по веревке из простыней, связанных между собой.

Один из узлов развязался и мужчина упал на козырек пристройки. Спасатели вместе с работниками скорой поднялись к пациенту. С помощью альпинистского снаряжения и спинального щита его сняли с козырька и погрузили в карету скорой помощи. По предварительной информации, пострадавший сломал обе ноги.

