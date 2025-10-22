На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФБК хотят признать террористической организацией

Генпрокуратура потребовала признать ФБК террористической организацией
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Генпрокуратура России подала в Верховный суд иск о признании американского юрлица Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) террористической организацией. Об этом сообщил бывший председатель ФБК Леонид Волков (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) в своем Telegram-канале со ссылкой на документ.

Рассмотрение иска назначено на 27 ноября. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

«Нет никаких сомнений: 27 ноября нас объявят террористами. Новый бэджик в коллекцию ко всем остальным, топовый. Ничего хуже в Кремле (пока) не придумали. ФБК станет первой организацией, собравшей весь иконостас ... «наград»: иноагенты, нежелательные, экстремисты, террористы», — написал он, добавив, что теперь организации станет сложнее работать с банками, международными партнерами, донорами и с санкционными списками.

В 2021 году российские власти признали ФБК экстремистской организацией и ликвидировали ее по решению суда.

2 октября суд оштрафовал отца Леонида Волкова на 300 тыс. рублей за финансирование Фонда борьбы с коррупцией.

Ранее Росфинмониторинг внес нового директора ФБК в реестр террористов и экстремистов.

