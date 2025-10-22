На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина выстрелил себе в голову гвоздем во время ремонта и чудом остался жив

В Казахстане мужчина выстрелил себе в голову гвоздем и выжил
kbka.sko.kz

В Казахстане мужчина выстрелил себе в голову гвоздем во время ремонта и чудом остался жив, пишет портал Nur.kz.

В Петропавловске 51-летний мужчина обратился в городскую больницу скорой помощи с ранением за ухом. Как выяснилось, во время ремонта он случайно получил травму — в него выстрелил гвоздь из пневматического пистолета.

Рентген показал, что металлический предмет прошел буквально в миллиметрах от шейного отдела позвоночника. Медики отметили, что мужчине невероятно повезло — жизненно важные органы и сосуды не были повреждены.

Хирурги извлекли гвоздь, тщательно обработали рану и наложили швы. После процедуры пациента отпустили домой с рекомендациями. Врачи напомнили, что любые травмы шеи представляют серьезную опасность, ведь в этой области проходят крупные артерии, нервы, дыхательные пути и спинной мозг.

Ранее подросток упал с 70-метрового обрыва, пролежал несколько дней без еды и воды и выжил.

