В Казахстане мужчина выстрелил себе в голову гвоздем и выжил

В Казахстане мужчина выстрелил себе в голову гвоздем во время ремонта и чудом остался жив, пишет портал Nur.kz.

В Петропавловске 51-летний мужчина обратился в городскую больницу скорой помощи с ранением за ухом. Как выяснилось, во время ремонта он случайно получил травму — в него выстрелил гвоздь из пневматического пистолета.

Рентген показал, что металлический предмет прошел буквально в миллиметрах от шейного отдела позвоночника. Медики отметили, что мужчине невероятно повезло — жизненно важные органы и сосуды не были повреждены.

Хирурги извлекли гвоздь, тщательно обработали рану и наложили швы. После процедуры пациента отпустили домой с рекомендациями. Врачи напомнили, что любые травмы шеи представляют серьезную опасность, ведь в этой области проходят крупные артерии, нервы, дыхательные пути и спинной мозг.

