Опубликовано видео задержания россиянина, подозреваемого в передаче данных СБУ

ФСБ обнародовала кадры задержания мужчины в Амурской области, который передавал спецслужбам Украины о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. Соответствующие кадры публикует ТАСС.

Как рассказали в спецслужбе, россиянин 1977 года рождения был завербован представителем террористической организации, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины. Россиянин переводил денежные средства на счет данной структуры, а также передавал ей сведения о движении военной техники Вооруженных сил РФ в зону боевых действий.

Против фигуранта возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене, финансировании экстремистской деятельности и участии в деятельности экстремистской организации. Суд заключил его под стражу. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тюменский областной суд ранее признал 43-летнего местного жителя виновным в сборе информации о воинской части и передаче ее представителю министерства обороны Украины и приговорил его к 15 годам лишения свободы

Ранее 77-летнего российского ученого осудили за госизмену.