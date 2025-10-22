В Санкт-Петербурге работников ЖКХ подозревают в миллионной афере

В Петербурге работников ЖКХ подозревают в хищении 1,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники жилищного агентства Невского района пытались похитить 1,5 миллиона рублей путем создания мошеннической схемы. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, работники заключали контракты на круглосуточную охрану четырех пустующих корпусов дома № 75 по проспекту Обуховской Обороны.

Исполнителем было подконтрольное охранное предприятие «Невский форт». По версии следствия, в 2024 году услуги по контракту стоимостью 950 тысяч рублей не оказали, сфальсифицировав документы.

В текущем году, пишет СМИ, заключили новый контракт 1,5 миллиона рублей. По нему успели перевести 900 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СК Северной столицы, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На данный момент задержали восемь человек.

По предварительной версии следствия, в прошлом и позапрошлом годах подозреваемые создали охранное предприятие, с которым Невское РЖА заключило 4 контракта на оказание услуг на 3 миллионов рублей.

«При этом контрактные обязательства выполнены не были, охрана объектов фактически не осуществлялась, а бюджетные денежные средства были похищены участниками указанной организованной группы», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент силовики проводят обыски по 32 адресам и изымают необходимые документы. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее эксперт рассказала о мошенниках, которые предлагают льготы на оплату услуг ЖКХ.