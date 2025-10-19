Эксперт рассказала о мошенниках, которые предлагают льготы на оплату услуг ЖКХ

Телефонные мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний и предлагают россиянам якобы получить льготу на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

«Представителями компаний, связанных с услугами ЖКХ, мошенники представляются очень часто. Они звонят и говорят, что полагается скидка или льгота на оплату газа или электроэнергии, что люди входят в льготную категорию», — рассказала она.

Уточняется: для получения «льготы» или «субсидии» злоумышленники предлагают жертвам сообщить код из SMS-сообщения от «Госуслуг», что якобы необходимо для сверки данных, либо перейти по ссылке и на сайте ввести данные о себе якобы для подтверждения льготы на услуги ЖКХ.

Накануне координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что мошенники стали притворяться работодателями и требовать у россиян копии документов под предлогом трудоустройства. По его словам, жертв просят прислать копии паспортов, ИНН, СНИЛС или даже номера банковских карт якобы для «оформления договора».

Как добавил чиновник, предложения высокой зарплаты за работу без опыта нередко оказываются мошенническими, при этом на соискателей на такие «вакансии» нередко оказывают давление, чтобы те поскорее отправили документы, не успев проверить «работодателей».

Ранее россиянин совершил 73 банковские операции и отдал мошенникам десятки миллионов рублей.