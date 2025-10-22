Инструктора по туризму осудили за насилие над 14-летним воспитанником в походе

Бывший педагог из Краснодарского края получил срок за насилие над подростком

На Кубани бывший педагог-организатор получил срок за надругательство над несовершеннолетним во время похода. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина работал в центре детско-юношеского туризма и экскурсий Темрюкского района и летом 2023 года повел подростков в многодневный поход. В какой-то момент 32-летний мужчина оказался в палатке вместе с 14-летним мальчиком и совершил в отношении него преступление сексуального характера.

Пострадавший рассказал о произошедшем друзьям, но учитель убедил их в том, что он врет. Мужчина продолжил издеваться над юношей в течение нескольких месяцев во время вылазок в лес вместе с воспитанниками туристической секции.

В итоге Крымский районный суд назначил бывшему педагогу 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Фигурант пытался обжаловать приговор, но Краснодарский краевой суд оставил его без изменений.

Кроме того, мужчине запретили в течение 10 лет заниматься любой деятельностью, связанной с работой в учреждениях, где присутствуют несовершеннолетние.

Ранее студентка едва не подверглась групповому изнасилованию в университете.