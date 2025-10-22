В Башкирии полицейские привлекли к ответственности родительницу зацепера

В Уфе привлекли к ответственности мать несовершеннолетнего зацепера

В Уфе транспортные полицейские привлекли к ответственности родительницу подростка, который увлекается зацепингом. Поводом стало видео, которое юноша выложил в сеть. Об этом сообщает «МВД Медиа».

На записи видно, как молодой человек едет стоя на сцепных устройствах между вагонами и снимает это на смартфон.

«За неисполнение родительских обязанностей в отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее депутат гордумы Екатеринбурга Володин предложил сажать детей-зацеперов в СИЗО.