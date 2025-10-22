На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии полицейские привлекли к ответственности родительницу зацепера

В Уфе привлекли к ответственности мать несовершеннолетнего зацепера
true
true
true

В Уфе транспортные полицейские привлекли к ответственности родительницу подростка, который увлекается зацепингом. Поводом стало видео, которое юноша выложил в сеть. Об этом сообщает «МВД Медиа».

На записи видно, как молодой человек едет стоя на сцепных устройствах между вагонами и снимает это на смартфон.

«За неисполнение родительских обязанностей в отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее депутат гордумы Екатеринбурга Володин предложил сажать детей-зацеперов в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами