Пропавшего в Абхазии российского туриста нашли мертвым

В Абхазии нашли мертвым российского туриста, пропавшего два дня назад

Тело российского туриста из Архангельской области Олега Глазнова, пропавшего в Абхазии, обнаружили в районе села Кындыг. Об этом сообщили в абхазском МЧС.

Поиски мужчины, 1957 года рождения, велись двое суток.

По предварительной информации, Глазнов покинул место временного проживания после ссоры с женой и перестал выходить на связь.

«Ближе к полудню сотрудники ПСО г. Очамчира обнаружили тело Глазнова в окрестностях с. Кындыг», — говорится в сообщении.

По данному факту ведется расследование.

В данный момент продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые 28 сентября отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре перестали выходить на связь.

Ранее туристку из Челябинска, пропавшую в башкирских горах, нашли спустя трое суток.