Фермер раскрыл, как перекупы продают магазинные яйца под видом домашних

Фермер Мельниченко: магазинные яйца могут продавать под видом домашних
Lidaphotos/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые хотят приобрести домашние яйца, следует помнить, что под их видом им могут продавать обычные фабричные. Об этом kp.ru рассказал уральский фермер и общественный деятель Василий Мельниченко.

По его словам, в этом вопросе размер яйца ничем не поможет, потому что это зависит от размера самой курицы. Кроме того, мифом является мнение о том, что натуральное яйцо должно быть грязным. Фермер отметил, что настоящий хозяин никогда не вынесет на продажу продукт в помете.

«Вряд ли я или кто-то из соседей так бы делал. Десять раз его оботрешь перед тем, как людям продавать. Да и если в курятнике чисто, курица сама все чистенько сделает», — отметил Мельниченко.

Он предупредил, что перекупы могут смывать с фабричных яиц штампики и вымазывать их куриным пухом или пометом, чтобы повысить цену за продукцию.

До этого эксперты говорили, что яйца могут иметь разный цвет скорлупы из-за породы куриц, при этом их вкус или качество от этого не меняются. Согласно исследованиям компании Hendrix Genetics, которые представила менеджер по продуктам питания Эстелла Лентфаар, яйца белого и коричневого цвета не отличаются ни по содержанию белка, ни по количеству витаминов или минералов.

Ранее россиянам рассказали, какие яйца наиболее полезны для здоровья.

