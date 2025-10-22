Фермер раскрыл, как перекупы продают магазинные яйца под видом домашних

Россиянам, которые хотят приобрести домашние яйца, следует помнить, что под их видом им могут продавать обычные фабричные. Об этом kp.ru рассказал уральский фермер и общественный деятель Василий Мельниченко.

По его словам, в этом вопросе размер яйца ничем не поможет, потому что это зависит от размера самой курицы. Кроме того, мифом является мнение о том, что натуральное яйцо должно быть грязным. Фермер отметил, что настоящий хозяин никогда не вынесет на продажу продукт в помете.

«Вряд ли я или кто-то из соседей так бы делал. Десять раз его оботрешь перед тем, как людям продавать. Да и если в курятнике чисто, курица сама все чистенько сделает», — отметил Мельниченко.

Он предупредил, что перекупы могут смывать с фабричных яиц штампики и вымазывать их куриным пухом или пометом, чтобы повысить цену за продукцию.

До этого эксперты говорили, что яйца могут иметь разный цвет скорлупы из-за породы куриц, при этом их вкус или качество от этого не меняются. Согласно исследованиям компании Hendrix Genetics, которые представила менеджер по продуктам питания Эстелла Лентфаар, яйца белого и коричневого цвета не отличаются ни по содержанию белка, ни по количеству витаминов или минералов.

Ранее россиянам рассказали, какие яйца наиболее полезны для здоровья.