Россиянам рассказали, какие яйца наиболее полезны для здоровья

Россия входит в десятку мировых лидеров по потреблению яиц — в среднем каждый житель страны съедает более 285 штук в год. К Всемирному дню яйца, который отмечается в октябре, ученые Пермского Политеха объяснили, чем отличаются куриные, перепелиные, утиные и гусиные яйца, и безопасно ли брать их у домашних хозяйств. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Наиболее распространенный вид — куриные яйца, которые, по словам специалистов, можно считать «солнечным заменителем» для жителей северных регионов. В них содержится большое количество витаминов D и D3, а также фосфор, железо, цинк и селен. Их белок почти полностью усваивается организмом, а входящий в состав желтка холестерин — не вредный, а наоборот, необходимый для синтеза гормонов и клеточных мембран. Поэтому здоровым взрослым людям полезно съедать по одному яйцу в день.

Перепелиные яйца традиционно считаются диетическими, однако, как отмечает доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова, миф о том, что они не вызывают аллергию и безопасны в сыром виде, не соответствует действительности. Белки перепелиных яиц, как и куриных, могут вызывать аллергические реакции. А высокая температура тела перепелов (около 42 °С) не защищает их от сальмонеллы — бактерии погибают только при 55 °С и выше. Тем не менее перепелиные яйца содержат в несколько раз больше витаминов группы В, железа и фосфора, чем куриные, и отличаются низкой калорийностью — около 160 ккал на 100 г.

Утиные и гусиные яйца богаты кальцием и фосфором, но из-за высокой жирности и частого присутствия сальмонеллы их нельзя употреблять сырыми. Зато они полезны при дефиците массы тела и проблемах со зрением: гусиные яйца содержат редкий антиоксидант лютеин, который укрепляет сетчатку.

Яйца — продукт с ограниченным сроком хранения. По словам экспертов Пермского Политеха, диетическими считаются те, что моложе недели, столовыми — до 25 дней при комнатной температуре и до 90 дней в холодильнике. Проверить свежесть просто: старые яйца всплывают в воде, поскольку внутри увеличивается воздушная камера.

При покупке стоит обращать внимание на дату и место производства. Чем ближе ферма к магазину, тем свежее продукт. Дома яйца следует хранить отдельно от мяса и рыбы — их пористая скорлупа легко впитывает запахи.

Что касается домашних хозяйств, эксперты советуют проявлять осторожность. Разнообразие кормов действительно повышает питательную ценность яиц, однако важно убедиться, что птицы здоровы и продукты хранились правильно. Горечь может появляться, если кур кормили просроченными кормами, лекарствами или травами вроде пижмы и полыни.

Ранее ученые развеяли популярные мифы о микроволновке.