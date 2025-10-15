На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, есть ли разница между белыми и коричневыми яйцами

Pravda.Ru: яйца белого и коричневого цвета не отличаются по вкусу и качеству
Vladeep/Shutterstock/FOTODOM

Яйца могут иметь разный цвет скорлупы из-за породы куриц, при этом их вкус или качество от этого не меняются. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Согласно исследованиям компании Hendrix Genetics, которые представила менеджер по продуктам питания Эстелла Лентфаар, яйца белого и коричневого цвета не отличаются ни по содержанию белка, ни по количеству витаминов или минералов.

«Ощутимая разница может быть связана скорее с рационом кур и условиями их содержания, а не с цветом скорлупы», — добавила Лентфаар.

Вкус яиц становится более насыщенным, если птиц кормят качественным зерном и позволяют свободно гулять.

До этого «Газете.Ru» сообщили, что Россия входит в десятку мировых лидеров по потреблению яиц — в среднем каждый житель страны съедает более 285 штук в год. К Всемирному дню яйца, который отмечается в октябре, ученые Пермского Политеха сообщили, что наиболее распространенный вид — куриные яйца, которые, по словам специалистов, можно считать «солнечным заменителем» для жителей северных регионов. В них содержится большое количество витаминов D и D3, а также фосфор, железо, цинк и селен. Их белок почти полностью усваивается организмом, а входящий в состав желтка холестерин — не вредный, а наоборот, необходимый для синтеза гормонов и клеточных мембран.

Ранее сообщалось, что Россия попала в ТОП-5 стран с самыми низкими ценами на яйца.

