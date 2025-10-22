Врач назвала неочевидные причины заикания

Врач Демьяновская: причиной заикания могут быть структурные нарушения в мозге

На протяжении длительного времени считалось, что главная причина заикания — психологические травмы. Однако на сегодняшний день исследования подтверждают, что болезнь может возникать из-за структурных и функциональных нарушений в головном мозге, в частности, в областях, отвечающих за речь. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Усугубить ситуацию, по ее словам, могут факторы окружающей среды.

«Слишком быстрый темп речи родителей может создать дополнительную нагрузку на речевой аппарат ребенка, равно как и использование сложных грамматических конструкций. А критика, постоянные исправления и давление на ребенка могут усугубить существующие проблемы или спровоцировать заикание», — предупредила специалист.

Кроме того, заикание может передаваться по наследству, добавила она.

