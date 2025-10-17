В Москве школьница отправила мошенникам через такси все деньги и украшения матери

В Москве на видео попало, как школьница передала мошенникам деньги через такси

В Москве школьница передела мошенникам через такси все деньги и украшения матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Девочка находилась дома одна, когда ей позвонили мошенники. Ребенку сообщили, что ее ожидает доставка и попросили назвать код из смс. Дальше с девочкой выходили на связь «представители силовых структур», угрожали уголовным делом и требовали по видеосвязи показать украшения и ценные вещи, которые находились в доме», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как девочка кладет серый рюкзак в автомобиль такси.

По информации канала, школьница передала мошенникам все украшения матери, стоимостью более миллиона рублей. Родители написали заявление в полицию, после чего удалось задержать 32-летнего местного жителя, который оказался участником мошеннической схемы. Правоохранители выяснили, что мужчина передавал деньги за вознаграждения. В настоящий момент нарушитель дает показания.

