На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве школьница отправила мошенникам через такси все деньги и украшения матери

В Москве на видео попало, как школьница передала мошенникам деньги через такси
true
true
true

В Москве школьница передела мошенникам через такси все деньги и украшения матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Девочка находилась дома одна, когда ей позвонили мошенники. Ребенку сообщили, что ее ожидает доставка и попросили назвать код из смс. Дальше с девочкой выходили на связь «представители силовых структур», угрожали уголовным делом и требовали по видеосвязи показать украшения и ценные вещи, которые находились в доме», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как девочка кладет серый рюкзак в автомобиль такси.

По информации канала, школьница передала мошенникам все украшения матери, стоимостью более миллиона рублей. Родители написали заявление в полицию, после чего удалось задержать 32-летнего местного жителя, который оказался участником мошеннической схемы. Правоохранители выяснили, что мужчина передавал деньги за вознаграждения. В настоящий момент нарушитель дает показания.

Ранее бизнесмен из Москвы устроил засаду угонщикам ради своего «гелика».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами