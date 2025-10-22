На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестный с пистолетом пытался ограбить банк в Уфе, но ушел ни с чем

В Уфе мужчина совершил неудачное ограбление банка и был объявлен в розыск
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Неизвестный пытался ограбить банк в Уфе, но ушел ни с чем. Об этом сообщил новостной портал «МедиаКорСеть».

По данным источника, инцидент произошел в отделении УБРиР (Уральского банка реконструкции и развития) на улице Цюрупы. Мужчина зашел в офис банка с предметом, похожим на пистолет, и начал угрожать сотрудникам. Он пытался похитить денежные средства из кассы, однако у него ничего не получилось.

В пресс-службе МВД республики подтвердили информацию. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту инцидента. Злоумышленник объявлен в розыск, его личность и местонахождение устанвливаются.

До этого россиянин ограбил девушку на улице и попытался сбежать от полиции через окно гостиницы. Он спрыгнул с третьего этажа, однако его все равно поймали. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный телефон изъят, а ювелирные украшения пока не найдены. Потерпевшая оценила ущерб в 330 тыс. рублей.

Ранее вор девять дней копал тоннель, чтобы ограбить ювелирный магазин.

