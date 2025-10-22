Неизвестный с пистолетом пытался ограбить банк в Уфе, но ушел ни с чем

В Уфе мужчина совершил неудачное ограбление банка и был объявлен в розыск

Неизвестный пытался ограбить банк в Уфе, но ушел ни с чем. Об этом сообщил новостной портал «МедиаКорСеть».

По данным источника, инцидент произошел в отделении УБРиР (Уральского банка реконструкции и развития) на улице Цюрупы. Мужчина зашел в офис банка с предметом, похожим на пистолет, и начал угрожать сотрудникам. Он пытался похитить денежные средства из кассы, однако у него ничего не получилось.

В пресс-службе МВД республики подтвердили информацию. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту инцидента. Злоумышленник объявлен в розыск, его личность и местонахождение устанвливаются.

